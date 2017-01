Spaccio a via Milano: 20enne in manette

Lo hanno arrestato proprio mentre dava una dose di cocaina ad un uomo in cambio di una banconota. In manette un 20enne di origini magrebine arrestato in flagranza di reato a via Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. A stringergli le manette ai polsi sono stati i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale di Napoli. Gli agenti lo hanno notato mentre parlava con una persona con fare sospetto. Dopo qualche secondo ha passato qualcosa all'uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti sono intervenuti e lo hanno perquisito trovandogli addosso un totale di 40 grammi di hashish diviso in dosi. Il giovane è stato portato in commissariato ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.