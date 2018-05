Droga al Parco Verde: un arresto e due denunce

Ha provato a scappare ed a disfarsi della droga. Non ci è riuscito ed è finito in manette. Arrestato un 39enne del Parco Verde per spaccio nel quartiere. L'uomo stava spacciando stupefacenti insieme ad altre due persone che facevano da vedetta. Se ne sono accorti i carabinieri della stazione di Caivano che hanno notato i tre in azione. Quando si sono avvicinati per provare a fermare il pusher, quest'ultimo li ha riconosciuti ed ha tentato la fuga.

Correndo ha buttato via anche dei sacchetti di cellophane. Dopo essere stato raggiunto, i militari gli hanno stretto le manette ai polsi ed hanno controllato i sacchetti. All'interno c'erano 140 dosi di eroina, 72 di crack e 23 di cocaina. L'arrestato è stato portato in carcere a Poggioreale mentre le due vedette sono state denunciate per favoreggiamento.