Sullo scooter con droga addosso: due giovani in manette ad Ischia

Stavano viaggiando a bordo del loro scooter quando sono stati fermati dalla polizia per un controllo e in quel momento gli agenti hanno scoperto che avevano droga addosso. È successo ad Ischia dove sono stati arrestati due giovani del posto di 20 e 22 anni. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di un totale di 130 grammi di hashish. Quando gli agenti del commissariato locale li hanno fermati hanno subito notato che qualcosa non andava e li hanno perquisiti alla ricerca di droga.

Al 20enne sono stati trovati addosso 100 grammi di hashish mentre al 22enne qualche altra stecchetta della stessa sostanza per un totale di 30 grammi. Per entrambi l'accusa è detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati trasferiti presso il carcere di Poggioreale per l'udienza di convalida dell'arresto e il successivo processo con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli.