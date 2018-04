Piazza di spaccio a Secondigliano: 21enne in manette

Vendeva hashish e marijuana ad acquirenti della zona. È stato arrestato un 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti a Secondigliano. Il giovane è stato fermato a via del Cassano dagli agenti del commissariato “Secondigliano”. I poliziotti l'hanno arrestato proprio mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente. Dopo averlo osservato per un po', sono entrati in azione appena è arrivato il cliente.

Il suo metodo era sempre lo stesso: entrava in un palazzo a prendere la sostanza ogni volta che riceveva un ordinativo. Nello stabile gli agenti hanno trovato nove dosi di marijuana, nascoste in una cassetta d'alluminio mentre altre tre dosi di marijuana ed hashish sono state trovate addosso allo spacciatore. È stato arrestato ed è in attesa di comparire domani dinanzi al giudice del tribunale di Napoli per il processo con rito direttissimo.