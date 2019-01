"Buongiorno, Carabinieri": il ventenne scappa sul tetto del palazzo

I carabinieri della compagnia e della stazione Vomero hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio G.A., un 22enne del luogo incensurato. I militari hanno bussato alla porta di casa sua e lui è andato di corsa sul tetto da dove ha lanciato un involucro sulla strada sottostante pensando di essere riuscito a disfarsi del pacchetto “compromettente” senza essere stato notato. Il gesto, però, non è passato inosservato ai carabinieri che erano appostati in strada i quali hanno recuperato l’involucro, risultato contenere 14 confezioni di marijuana.



La perquisizione in casa ha poi portato al rinvenimento e sequestro di altri 9 grammi della stessa sostanza e di un bilancino di precisione.

L’arrestato è ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.