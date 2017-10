Cocaina addosso e a bordo di uno scooter rubato: 16enne denunciato

Nonostante la giovanissima età non aveva problemi a camminare su uno scooter rubato e con addosso sei dosi di cocaina e 60 euro in banconote di vario taglio. È successo a Casoria dove un 16enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Il motorino su cui viaggiava era stato rubato pochi giorni fa a Fuorigrotta.

I militari lo hanno fermato a piazza Cirillo mentre camminava a bordo dello scooter rubato. Proprio mentre rientravano in caserma per svolgere le formalità di rito per il minorenne i carabinieri hanno notato anche una cessione di stupefacenti a Casavatore, in piazza Santa Croce, e sono intervenuti immediatamente. Protagonista, un 23enne del posto già noto alle forze dell'ordine che ha dato due dosi di marijuana ad un cliente. I militari gli hanno stretto le manette ai polsi e condotto ai domiciliari dove attenderà il processo con rito direttissimo.