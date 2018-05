Madre e figlia in manette: nascondevano la droga in lavatrice

Due donne di 55 e 35 anni, madre e figlia, sono state arrestate dalla polizia. Già ai domiciliari, sono accusate di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Gli agenti, durante un controllo - nel rione Sanità, in via Roberto Savarese - hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter parlare con due donne affacciate alla finestra di un appartamento. Tra le donne e i due c'era stato uno scambio di droga per soldi.

La 35enne si è accorta degli agenti e ha fatto scappare gli acquirenti. A quel punto i poliziotti sono entrati all'interno dell'abitazione, nonostante il tentativo della madre di ostacolarli, questo mentre la 35enne gettava dalla finestra 3 stecche di hashish recuperate.

Nel corso della la perquisizione, con l'ausilio di unità cinofile, sono state rinvenute nascoste all'interno del cestello della lavatrice altre 2 dosi di hashish mentre sopra alla stessa c'erano 50 euro in diversi tagli di banconote. Tutto è stato sequestrato, compreso 150 pacchetti di sigarette di contrabbando che erano nascosti nei pressi.