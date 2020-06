La "bancarella della droga", vasta scelta per la clientela: arrestato

Un pusher 34enne è stato arrestato a Scampia nel corso di un'operazione dei carabinieri della stazione Quartiere 167. L'uomo, di Somma Vesuviana e già noto alle forze dell'ordine, è stato messo in manette In via Fellini.

Durante una perquisizione, i militari hanno trovato che aveva con sé tre dosi di crack, 22 di eroina, 16 di kobret e 29 di cocaina. Un’ampia scelta di droga quindi quella che il pusher - nelle cui tasche è stata trovata anche la somma in contanti di 73 euro - proponeva ai suoi clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato portato a Poggioreale, in carcere, ed è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.