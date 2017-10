Blitz alla Provolera: pusher riconosciuto per la tuta della Juventus

Emergono nuovi dettagli sull'operazione dei carabinieri che ieri ha portato all'arresto di sei spacciatori nel rione Provolera di Torre Annunziata. Uno degli spacciatori è stato tradito dalla tuta della sua squadra del cuore, la Juventus, che indossava mentre spacciava. Grazie all'abbigliamento che amava indossare mentre era “a lavoro” è stato riconosciuto da uno degli acquirenti ed ha permesso ai carabinieri di stringergli le manette ai polsi.

Questi ed altri particolari vengono rivelati dalle pagine dell'ordinanza firmata dal Gip del tribunale di Torre Annunziata, Antonio Fiorentino, su richiesta del pm Andreana Ambrosino. C'era chi, per esempio, tra gli spacciatori dava indicazioni ai propri clienti nel caso fossero stati fermati dalle forze dell'ordine. «Ingoia la dose e poi io te ne do un'altra uguale», disse uno di loro ad un acquirente. Tra via Parini, via Asilo Infantile e vico Luna si spacciava ogni tipo di droga. Marijuana, cocaina, crack ed eroina veniva scambiata con vari metodi, dal lanciarla dalla finestra al darla di persona. Tutto stroncato, insieme alla piazza di spaccio, con l'operazione di ieri, non la prima e forse nemmeno l'ultima nel rione.