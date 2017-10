Vendeva droga a domicilio: in manette 29enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni hanno arrestato F. I., di 29 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era attualmente detenuto semilibero con l’obbligo di svolgere attività lavorativa in alcune ore del giorno per poi rientrare presso la Casa Circondariale di Secondigliano. Tuttavia i poliziotti hanno condotto un’indagine dalla quale è emerso che lo stesso si spostava con un’autovettura per trasportare droga.

Ieri sera sul raccordo autostradale A1, svincolo Napoli-Capodichino, gli agenti hanno intercettato il giovane alla guida di una Dacia. Il vano airbag della sua autovettura era stato trasformato in un vero e proprio nascondiglio di droga. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente 53 grammi di cocaina e una somma di 785,00 euro.