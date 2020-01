Senza patente, tampona i carabinieri: in auto ha 2 kg di droga

Ad Acerra i carabinieri hanno tratto in arresto un 55enne di San Felice a Cancello, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era già sottoposto all'obbligo di firma e sprovvisto di patente perché ritirata, quando è stato intercettato in via Benevento ad Acerra in auto.

Prima ha tentato la fuga tamponando il mezzo dei militari, poi è stato bloccato. Perquisito, aveva con sé 2,2 kg di hashish, che sono stati prontamente sequestrati così come l’auto su cui viaggiava, sprovvista di copertura assicurativa.

Il 55enne è stato condotto in carcere a Poggioreale.