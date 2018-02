San Pietro a Patierno, arrivano i Carabinieri e lancia un trolley dalla finestra

Nel corso di un servizio antidroga per contrastare le 'piazze di spaccio' nell’area nord del capoluogo campano, i Carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 31enne della zona, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.

Nell’imminenza della irruzione dei militari dell'Arma nella sua abitazione, l'uomo ha lanciato dalla finestra un trolley contenente 800 grammi di eroina, 2 chilogrammi di sostanza da taglio e 12 chilogrammi di bussolotti di plastica, di solito usati per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino digitale di precisione.

Trovati e sequestrati anche utensili (forbici, coltelli e frullatori) impiegati per la preparazione e il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.