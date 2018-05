Sequestrati 32 chili di sigarette di contrabbando

Un totale di 160 stecche di sigarette di contrabbando. È quello che hanno trovato gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco a casa di un 55enne del posto. I poliziotti hanno sequestrato sigarette per un peso di 32 chili. Nel corso di controlli a tappeto alla ricerca di armi e droga, gli agenti corallini si sono imbattuti in centinaia di pacchetti di sigarette nascosti in vari punti della casa.

Sotto al letto dell'arrestato sono state trovate 92 stecche mentre nel vano cucina hanno trovato le restanti 68 stecche. L''uomo è stato immediatamente arrestato e, dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella sua abitazione dove è ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà domani mattina.