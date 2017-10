Sfruttamento della prostituzione: 29enne in manette

Obbligava quattro sue connazionali a prostituirsi nelle campagne tra Acerra e Caserta. È finito in manette un 29enne di origini nigeriane con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri che si sono appostati per dieci giorni per osservare la triste routine di queste donne.

Venivano accompagnate dall'uomo nell'area rurale al confine tra Acerra e Caserta e lì erano costrette a prostituirsi fino a sera. Al termine della giornata, il 29enne prendeva i soldi ed il giorno successivo tutto ricominciava uguale. I carabinieri hanno osservato la scena per giorni travestiti da cacciatori prima di intervenire e porre fine all'abuso. Il 29enne era già noto alle forze dell'ordine e risulta senza fissa dimora.