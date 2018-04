Sfruttava gli “schiavi delle fragole”: 36enne agli arresti domiciliari

Erano costretti, come schiavi, a vivere in un tugurio nell'agro di Castellaneta, in provincia di Taranto. Secondo gli inquirenti un uomo di 36 anni, cittadino del Ciad ma residente a Napoli, si faceva pagare 50 euro al mese per un posto letto e 5 al giorno per trasportarli nei campi in cui lavoravano.

Il 36enne è stato arrestato per il reato di trasporto e sfruttamento della manodopera clandestina, oltre che intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e sottoposto agli arresti domiciliari. È stato fermato mentre era alla guida di un furgone che trasportava 15 cittadini africani, tra cui un 22enne della Guinea senza il permesso di soggiorno.

I militari hanno appreso che i braccianti, con la promessa di ottenere una regolare assunzione, si recavano nelle campagne di Scanzano Jonico e Marconia, in provincia di Matera, per la raccolta delle fragole.

Il caseggiato in cui gli africani vivevano, perquisito dai militari, è stato definito un luogo dalle condizioni “disumane”: una baracca fatiscente dalle pareti ammuffite, dov'erano ammassati in una situazione igienica precaria. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei braccianti è stato sequestrato.