Scippò un Rolex ad una turista tedesca: arrestato

Il 25 maggio rubò un rolex ad una turista tedesca trascinandola per alcuni metri sull'asfalto. Per la 66enne malcapitata una prognosi di 7 giorni, invece il rapinatore - un 29enne napoletano- è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato della IV sezione Criminalità diffusa “falchi” della Squadra Mobile di Napoli.

La turista fu soccorsa dai poliziotti ed accompagnata insieme al personale del 118 in un ospedale cittadino per ricevere le cure mediche, riportando un trauma al polso della mano sinistra. Il rapinatore invece è stato arrestato nella propria abitazione, in zona Forcella e sottoposto poi alla misura cautelare degli arresti domiciliari.