Arzano: arrestato uno sciacallo del terremoto in Abruzzo

Nel 2009 venne trovato in Abruzzo con degli arnesi per lo scasso pronto a fare razzia nelle abitazioni dilaniate dal sisma. A distanza di anni è arrivata la condanna a sei mesi di reclusione e l'ordine di cattura della procura di L'Aquila eseguito dai carabinieri della compagnia di Casoria. A finire in manette è stato un 41enne di Arzano che dovrà scontare la pena ai domiciliari.

Lo sciacallo non è stato l'unico ad essere arrestato dai militari che hanno fermato anche un 37enne di Afragola accusato di evasione. L'uomo era agli arresti domiciliari per un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Velletri ma è stato trovato in strada dai militari. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato 50 cartucce di arma semiautomatica in un terreno abbandonato. Denunciati anche dei cacciatori nel corso di un servizio specifico contro il bracconaggio.