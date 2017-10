Rione Sanità, arrestato padre violento: picchiava moglie e figli piccoli da 4 anni

Da anni picchiava la moglie e i due figli di 7 e 8 anni. Parliamo di un uomo di 35 anni, di nazionalità cingalese, residente a Napoli, nel Rione Sanità. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, sorpreso proprio mentre si accaniva sulla consorte e sui figli. I Carabinieri sono intervenuti in emergenza dopo aver ricevuto una segnalazione.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato anche il fratello dell'arrestato mentre schiaffeggiava il figlio maggiore, per punirlo perché aveva chiamato il 112. L'uomo è stato denunciato per lesioni, mentre l'arrestato condotto a Poggioreale. Mamma e figli hanno ricevuto assistenza medica dai sanitari del 118: le loro lesioni sono state giudicate guaribili in una settimana. Le vittime hanno poi raccontato che le violenze si ripetevano da quattro anni.