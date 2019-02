Picchia la fidanzata minorenne: "Non ti devi vestire così"

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno tratto in arresto un 20enne di San Giorgio a Cremano ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali e incendio. Le indagini dei militari hanno rivelato che l’arrestato ha maltrattato la fidanzata minorenne per anni, dal novembre 2015 al maggio 2018. La picchiava per motivi irrilevanti e la vessava psicologicamente disapprovando l’abbigliamento utilizzato.

Quando poi si sono lasciati ha preso a tormentare continuamente lei ed i genitori, terrorizzare i suoi amici per costringerli a stare lontani da lei e si appostava sotto casa sua per pedinarla. Più di una volta non ha esitato a minacciarla di morte e ad aggredirla in strada. Il 29 settembre il ventenne avevapersino incendiato l’auto dell’ex suocero.