Droga e vip, in manette l'imprenditore pusher

Secondo i giudici, avrebbe spostato chili di droga verso Napoli e la Milano “bene”, stupefacenti destinati a vip e personaggi dello spettacolo. Salvatore Lieto, 49enne imprenditore napoletano titolare di un'azienda edile, è stato arrestato in seguito alla sentenza di condanna definitiva a tre anni e sei mesi di carcere per spaccio di droga.

Lieto operava in concorso con Domenico Balzano, già finito in manette a maggio 2012 nell'ambito dell'operazione "Pipeline" dei carabinieri di San Donato, a Milano, uomo – come riportato da MilanoToday – secondo le indagini dell'epoca referente meneghino del clan Gionta di Torre Annunziata. La droga a Milano sarebbe stata affidata proprio a Balzano (il "pusher in Ferrari", chiamato così per la sua abitudine di girare a bordo di auto di lusso) e a Lieto.

Nel 2012 finirono in manette 16 persone. Lieto scontò dieci giorni ai domiciliari. Poi lo scorso settembre la condanna definitiva a tre anni e mezzo e l'inizio delle sue ricerche da parte degli uomini della squadra Catturandi dei carabinieri.

Durante le indagini, è emerso che Lieto – come del resto il suo socio – era abituale frequentatore di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Anni fa fu anche paparazzato mentre saliva in casa della conduttrice partenopea Barbara D'Urso (naturalmente del tutto estranea alla vicenda giudiziaria dell'imprenditore): secondo “Novella 2000” e “Nuovo” tra i due c'era una relazione.