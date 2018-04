Cinque chili di marijuana in casa: arrestato 63enne

Aveva un sacco con all'interno cinque chili di marijuana nella sua abitazione. È finito in manette un 63enne di Boscoreale arrestato dai carabinieri. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine e probabilmente teneva la droga in casa prima che venisse smistata.

In totale sono stati trovati 4,990 chili di stupefacente pronto per essere confezionato. La scoperta dei militari è avvenuta dopo la perquisizione dell'abitazione dell'uomo. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dinanzi al tribunale di Torre Annunziata.