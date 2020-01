Latitante va in un bar a festeggiare il compleanno della fidanzata: arrestato

E' stato arrestato nel fine settimana E.M., 27enne di nazionalità albanese che era evaso dal carcere di Carinola (Caserta) nel mese di maggio del 2019. La latitanza dell'uomo si è conclusa in un bar di Napoli, sei mesi dopo la fuga dal carcere. Il 27enne era in un locale di via Rosaroll, impegnato a festeggiare il compleanno della fidanzata. Nel bar sono entrati gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, che lo hanno tratto in arresto. L'uomo era stato condannato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Era evaso con un connazionale, tuttore ricercato.

"Grazie all'intelligence del Nic regionale della Polizia penitenziaria - ha detto Ciro Auricchio, segretario campano dell'Uspp - è stata messa a segno un'operazione con la quale è stata dimostrata anche la capacità investigativa del Corpo. Gli agenti continuano a svolgere un lavoro inappuntabile, malgrado le difficoltà in cui sono costretti ad operare, fuori e dentro gli istituti penitenziari". Il 27enne è ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale.