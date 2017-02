Svaligiavano ville in tutta Italia: sgominata banda di nomadi di stanza a Secondigliano

Un gruppo criminale che svaligiava ville in diverse regioni italiane, è stato smantellato dai Carabinieri della Compagnia di Chieri, che hanno eseguito, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Napoli, 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Decine le perquisizioni eseguite.

Le indagini hanno consentito di far luce su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in abitazione. Gli indagati, tutti facenti parte o comunque collegati alla comunità dei nomadi di etnia ROM (di origine serba) insediati nel campo nomadi di Secondigliano, si muovevano in varie regioni italiane al fine di svaligiare ville.

Gli arrestati sono tutti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine. La banda ha messo a segno 19 furti e 1 rapina in varie regioni italiane. Tra questi alcuni colpi sono stati compiuti a Napoli, Quarto e Pozzuoli.