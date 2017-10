Partita di calcio finisce in rissa: tre arresti

Una partita di calcio valevole per il campionato regionale di eccellenza è finita in rissa a Palma Campania. Negli spogliatoi del campo sportivo comunale è scoppiato un parapiglia dopo un diverbio a fine partita. Protagonisti un calciatore, il preparatore atletico e il socio delle due squadre in gara. Un diverbio si è trasformato in una vera e propria rissa che è stata sedata solo dall'arrivo dei carabinieri.

I militari sono stati chiamati dai presenti che hanno visto come la situazione stesse sfuggendo di mano ai protagonisti. I carabinieri arrivati sul posto hanno stretto le manette ai polsi ai tre protagonisti trasferendoli agli arresti domiciliari. Lì attenderanno di comparire dinanzi al giudice per il processo con rito direttissimo.