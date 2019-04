Arrestato ricercato internazionale a Capodichino: è accusato di aver sequestrato una ragazzina

Gli agenti della Squadra Mobile sezione Criminalità Straniera hanno arrestato un cittadino nigeriano di 41 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, richiesto dalle autorità del Belgio, per sequestro di persona a danno di una minore. Tale reato è punito dal codice penale locale con la pena edittale di 10 anni di reclusione.

L'uomo dal 2016 aveva avviato una controversia giudiziale per essere dichiarato padre biologico di una bambina nata in Belgio nel 2003. Tale istanza, tuttavia, non era stata accolta dall’autorità giudiziaria belga.

Nell’estate del 2016 il 41enne aveva sequestrato la giovane, portandola con sé in Nigeria, non restituendola alla madre nonostante i numerosi solleciti. Nel 2017, pertanto, era stato redatto nei suoi confronti un Mandato di Arresto Europeo.

Segnalato nel territorio nazionale, sono state avviate le ricerche del 41enne, monitorando soprattutto i suoi frequenti spostamenti, anche verso l’estero.

Dopo vari mesi di incessanti servizi per rintracciarlo ai fini dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, è stato individuato a bordo di un volo atterrato domenica scorsa all’aeroporto di Capodichino, dove era atteso dai poliziotti della Sezione criminalità straniera della Squadra Mobile e dell’Ufficio di Frontiera aeroportuale, che lo hanno tratto in arresto.

Al termine degli adempimenti di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.