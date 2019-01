Carabinieri arrestano ricercato: si nascondeva a casa della sorella

Era ricercato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È finita la fuga di un 42enne di Torre Annunziata arrestato dai carabinieri della compagnia oplontina. I militari l'hanno stanato oggi all'interno dell'appartamento della sorella. Una volta arrivati sul posto gli hanno bloccato tutte le vie di fuga.

Le sue ricerche erano partite già da qualche settimana e a fine anno si era reso protagonista di una fuga rocambolesca. Braccato dai carabinieri, era riuscito a saltare dal secondo piano di un palazzo e darsi alla fuga. Stavolta non è riuscito scappare e finirà in carcere per effetto dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale oplontino. Attualmente è nel carcere di Poggioreale.