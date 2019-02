Cronaca Avvocata / Piazza San Domenico Maggiore

Prima la rapina, poi l'inseguimento tra le strade del centro: due arresti

Due ragazzi sono stati messi in manette dalla polizia per la rapina di uno scooter in piazza Bovio. Intercettati in piazza Monteoliveto, sono stati inseguiti per i Decumani da due volanti