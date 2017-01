Minaccia con una pistola due giovani per un cellulare: arrestato 41enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia Decumani, impegnati nel controllo del territorio, poco dopo le 01.00 hanno arrestato un 41enne napoletano per il reato di rapina.

I poliziotti, transitando in Via Mezzocannone, hanno notato l’uomo mentre, impugnando una pistola, teneva sotto tiro due giovani e si faceva consegnare da uno dei due il telefono cellulare, prima di darsi alla fuga in direzione di Via Nilo.

I poliziotti hanno prontamente inseguito il rapinatore, bloccandolo in Via De Marinis. Gli agenti hanno rinvenuto nella tasca destra del giubbotto il telefono appena rapinato, mentre nella tasca sinistra una pistola mod.315 auto con caricatore e un colpo a salve già in canna.

Il cellullare è stato restituito alla vittima, mentre la pistola è stata sottoposta a sequestro.

L'arrestato è stato, invece, condotto presso il carcere di Poggioreale.