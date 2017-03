Rapinava minori all'uscita di scuola nel centro di Napoli: arrestato

Era diventato l’incubo dei giovani frequentatori di alcuni istituti scolastici, ubicati tra Piazza Carlo III e Piazza Nazionale. Il giovane, con un complice, era ormai specializzato nel rapinare smartphone ai minori all’uscita da scuola.

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Vasto-Arenaccia", a seguito di laboriose indagini, nella giornata di mercoledì, al Corso Garibaldi sono riusciti ad intercettare un pregiudicato 20enne che, alla vista della Polizia ha tentato di scappare a bordo del suo scooter. Prontamente inseguito, il giovane rapinatore è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il giovane, a seguito proprio di una rapina ai danni di minori, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, il 21 febbraio scorso.

I poliziotti, inoltre, nell’effettuare una perquisizione nello stabile dove il giovane abita con alcuni familiari, hanno anche riscontrato che ben 4 appartamenti erano energizzati con la corrente elettrica, nonostante i contatori non risultavano più attivi.

Per tale reato, infatti, è stata fatta altra comunicazione all'autorità giudiziaria, per il reato di furto aggravato e continuato di energia elettrica. Sono in corso, da parte della Polizia di Stato, ulteriori indagini al fine di accertare se il 20enne si sia reso responsabile di altre rapine.