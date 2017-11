Rapinatori con fucile a salve: 18enne in manette

Sono entrati prima in un supermercato e poi in un tabaccaio. Volto coperto ed armi in mano hanno seminato il panico fino all'arrivo dei carabinieri. Si è conclusa con le manette per uno dei due, una rocambolesca fuga che ha coinvolto due rapinatori ed i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ad Acerra. I militari hanno stretto le manette ai polsi ad un 18enne del posto dopo che aveva messo a segno un colpo e stava provando a fare lo stesso con un secondo esercizio commerciale.

I due rapinatori sono entrati in un supermercato e sono riusciti a portare via l'incasso agitando delle armi caricate a salve. A bordo di uno scooter si sono poi spostati verso un tabaccaio dove hanno messo in scena la stessa azione ma stavolta ad attenderli c'erano i carabinieri che li hanno notati ed hanno provato a fermarli. I due malviventi, per tentare la fuga, hanno anche esploso dei colpi d'arma, che si è successivamente scoperto essere a salve, e sono scappati a bordo del loro scooter.

I militari li hanno inseguiti fino a quando i due non sono caduti dallo scooter ed hanno provato a scappare a piedi. Uno dei due è stato arrestato a via Pietrabianca dopo una colluttazione. Addosso aveva anche la refurtiva, 100 euro, restituita al proprietario del supermercato. Sia lui che i militari hanno riportato delle lievi ferite. Attualmente è detenuto nel carcere di Poggioreale mentre si cerca il suo complice.