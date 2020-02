Rapina ai danni di un coetaneo nei pressi della stazione della metro: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Napoli Vomero Arenella hanno arrestato un 19enne del quartiere Avvocata, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su proposta della Procura partenopea e in accordo con i risultati investigativi dell’Arma.

Il giovane è gravemente indiziato del reato di rapina, commesso il 21 settembre scorso in via Conte della Cerra, nei pressi della stazione della metropolitana di Napoli "Salvator Rosa".

Insieme ad un complice in fase di identificazione, lasciando intendere di essere armato, Infante ha rubato ad un coetaneo lo smartphone e 10 euro.

Il 19enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.