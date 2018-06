Rapinò l'orologio ad una ragazza: ai domiciliari

Gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura nei confronti di un 20enne per concorso in rapina aggravata. Il 30 maggio in via Speranzella il giovane insieme ad un complice, già agli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico, aveva rapinato una donna strappandole con violenza un orologio e poi scappando con uno scooter.

Dopo l’episodio sono subito partite le indagini dei poliziotti, i quali hanno esaminato diversi filmati e fotogrammi che hanno consentito di risalire ai protagonisti del violento episodio. In particolare l'arrestato è stato il conducente dello scooter, che ha poi atteso nel frangente il suo complice, autore materiale della rapina. I poliziotti tra l’altro hanno esaminato i profili Facebook dei due giovani e i loro legami di “amicizia”. Ieri i poliziotti hanno notificato al ventenne il provvedimento.