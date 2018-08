Era ricercato in tutta Europa, prova a rapinare un negozio cinese: arrestato rumeno

Ieri sera gli agenti della Polizia di stato dell’Ufficio Prevenzione Generale - sezione volanti - hanno arrestato Leahu Nicolae Constantin, 23enne, cittadino rumeno, con pregiudizi di polizia e con un mandato di arresto europeo del 2016 per una pena residua di circa 4 anni da scontare in Romania, per i reati di rapina e furto aggravato.

I poliziotti, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in Corso Novara in aiuto ad un commerciante di nazionalità cinese, il quale ha indicato il 23enne rumeno, quale autore di una tentata rapina e minacce ai suoi danni. Il 23enne rumeno è stato subito bloccato e dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso il mandato di arresto europeo. Leahu Nicolae Constantin è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.