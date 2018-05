Coltellata all'addome e banconota in bocca per non farla parlare: arrestati madre e figlio

Una scena assurda. Una vendetta consumata rapinandola in modo efferato. Arrestati ad Agerola madre e figlio, minorenne all'epoca dei fatti, accusati di rapina aggravata e lesioni. I due si sono resi protagonisti di due rapine tra il 20 ed il 21 dicembre scorsi, di cui la seconda ha dell'incredibile nella dinamica. Il 20 dicembre, i due pregiudicati per reati simili, erano a bordo di un treno della Circumvesuviana diretto a Castellammare di Stabia quando hanno rapinato un ambulante. Una donna provò a difendere l'uomo ma lì cominciarono i suoi guai.

Il giorno dopo, infatti, su un treno della stessa linea, venne riconosciuta dai due rapinatori che stavolta la scelsero come obiettivo. Madre e figlio le rubarono la somma di 730 euro in un modo incredibile. La madre la colpì all'addome con una coltellata mentre il figlio per tapparle la bocca e non farla urlare le infilò una banconota da dieci euro in bocca. Dopo le indagini basate sull'analisi dei video di sorveglianza delle stazioni, la procura di Torre Annunziata ha richiesto ed ottenuto l'arresto di entrambi. L'allora minorenne è stato affidato al centro di accoglienza dei Colli Aminei.