"Se non mi date l’auto per uscire stasera vi uccido": arrestato 23enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli hanno arrestato un 23enne del luogo per i reati di tentata estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, sono intervenuti poco dopo le 23.00 di ieri sera, in Via Artiaco, dove era stata segnalata una lite in famiglia.

All’arrivo dei poliziotti, il giovane stava minacciando i genitori, mentre urlava: "Se non mi date l’auto per uscire stasera vi uccido”.

Gli agenti hanno accertato che il 23enne aveva già danneggiato numerosi suppellettili dell’appartamento e sferrato un pugno al volto del padre, dopo aver già schiaffeggiato la madre.

Il giovane è stato arrestato, mentre i due coniugi sono ricorsi alle cure dei sanitari con prognosi per entrambi di 5 giorni.