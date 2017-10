Pusher “terremotato” arrestato con due complici ad Ischia

Viveva in un hotel a spese dello Stato a Forio d'Ischia dopo il terremoto di Casamicciola dello scorso 21 agosto. Nonostante questo non aveva cessato la sua attività di spacciatore insieme a due complici. Arrestati tre giovanissimi, due ragazzi ed una ragazza di 20, 21 e 18 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della radiomobile hanno arrestato i tre giovani a via Nuova dei Conti.

Dopo averli fermati a bordo di una vettura, hanno scoperto che avevano addosso un totale di 500 grammi di hashish già diviso in dosi, un coltellino per tagliare la droga ed un bilancino di precisione. Dopo una perquisizione a casa della ragazza a Barano d'Ischia sono stati trovati altri 490 grammi di hashish. Immediato è scattato l'arresto e la detenzione all'interno delle case circondariali di Poggioreale e Pozzuoli in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.