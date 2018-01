Sfuggì all'arresto: pusher in manette

Era riuscito a sfuggire all'operazione dei carabinieri che lo scorso novembre avevano smantellato due piazze di spaccio a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, portando all'arresto di 11 persone. Oggi è finito in manette a Fasano, in Puglia, un 47enne coinvolto nell'inchiesta.

L'uomo, originario della cittadina pugliese, è stato trovato dai militari del posto all'interno della frazione di Savelletri. Si stava nascondendo in una villetta del posto per sfuggire alle manette. All'arrivo dei militari ha capito di non avere possibilità di fuga e si è lasciato ammanettare. Aveva in casa anche una dose di hashish per uso personale.