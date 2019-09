Ai domiciliari, esce e attende il bus per Genova: arrestato

I carabinieri dell'aliquota della compagnia Stella hanno arrestato per evasione S.H., un 45enne di origini algerine già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto ai domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, l'uomo è stato sorpreso dai militari in corso Arnaldo Lucci, su una banchina del terminal per autobus a lunga percorrenza.

In mano un biglietto di sola andata per Genova. Vistosi scoperto, l'algerino ha provato a fornire false generalità, con la speranza di trarre in inganno i carabinieri. Il trucco non ha ovviamente funzionato ed è stato arrestato. E' ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

.