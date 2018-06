Abusi su una bimba di 3 anni, Calderoli: "Serve l'ergastolo"

“Stiamo superando ogni limite di orrore e di violenza, come testimonia la ripugnante vicenda che arriva dalla provincia di Napoli, dove una bimba di tre anni è stata violentata da un mostro": così il vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli. Il riferimento è alla terribile notizia riguardante un 24enne che, a Nola, avrebbe abusato di una bimba di tre anni.

I fatti sarebbero avvenuti nel gennaio di quest'anno. Decisiva, pare, la testimonianza di una persona che avrebbe assistito ad una delle violenze perpetrate ai danni della piccola. Il 24enne si trova adesso in carcere.

"Davanti ad una simile bestialità anche la pena della castrazione chirurgica sembra poco e in ogni caso un pervertito, che arriva a mettere le mani su una bimba di tre anni, non potrà mai essere rimesso in circolazione e non dovrà mai rivedere la luce del sole. Per questi mostri pedofili serve il fine pena mai”.