In manette Pasquale Diano: fiancheggiatore dei Di Lauro, si nascondeva in Grecia

Cinquantasei anni, Pasquale Diano è stato arrestato in Grecia. Secondo gli inquirenti si tratta di un fiancheggiatore del boss Paolo Di Lauro: era destinatario, insieme ad altre 14 persone, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse sono a vario titolo associazione di stampo camorristico, tentato omicidio, estorsioni, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, commercio di prodotti a marchio contraffatto, riciclaggio.

Diano è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Fiumicino con un volo proveniente da Atene. L'uomo, colpito da un mandato di cattura europeo, era stato trovato a Salonicco grazie alla collaborazione tra Servizio Cooperazione Internazionale e polizia ellenica.