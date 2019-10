Condannato orco a 11 anni: la moglie costretta ad assecondarlo per evitare le botte

Un 33enne di Torre Annunziata è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di carcere dal tribunale di Torre Annunziata per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La condanna arriva a due mesi dall'arresto: ad agosto fu arrestato in casa propria. Qui, secondo la ricostruzione dei giudici, avrebbe picchiato la moglie: schiaffi, pugni e calci che si sarebbero ripetuti nel tempo, fin dai primi mesi di matrimonio e anche in presenza dei tre bambini della coppia.

Anche per questi motivi il giudici non hanno riconosciuto alcuno sconto di pena, che è anzi aumentata per le aggravanti. La donna avrebbe dovuto subire rapporti sessuali per evitare la violenza fisica del marito. Più volte avrebbe deciso di assecondare la volontà dell'uomo proprio per non essere picchiata.

L'uomo si trovava in carcere dal momento dell'arresto, da agosto.