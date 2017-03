Scacco allo spaccio di droga nella zona nord di Napoli: in manette 'o' cavallo'

Nel corso di servizi contro lo spaccio di stupefacenti nell’area Nord di Napoli, i Carabinieri della Stazione San Pietro a Patierno hanno bloccato un broker che avrebbe rifornito vari pusher locali di marijuana e hashish e alimentato lo spaccio al dettaglio.



Dopo un lungo servizio di osservazione in via Dei Calzolai, nei pressi di una 'piazza di spaccio' tra viale IV Aprile e via Paternum, i militari dell'Arma hanno bloccato un 45enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo, soprannominato 'o' cavallo'.

L'uomo ha subito ammesso di avere droga nel borsone da palestra che portava a mano. Nella sacca c’erano, infatti, una ventina di buste di cellophane contenenti 745 confezioni di marijuana, per un peso complessivo di circa un chilogrammo, e 81 stecche di hashish (circa 300 grammi), oltre ad un bilancino di precisione e a materiale vario per confezionare la sostanza stupefacente.