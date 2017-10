Camorra, catturato 'o 'Nfamone, capoclan dei Contini

I Carabinieri del nucleo Investigativo di Napoli hanno catturato durante la notte il latitante Nicola Rullo, 47 anni. Rullo viene ritenuto reggente dei Contini, il clan camorristico che insieme ai Licciardi e ai Mallardo ha costituito "l'Alleanza di Secondigliano". Rullo era latitante da settembre, quando il suo ricorso contro una condanna per estorsione aggravata da finalità mafiose era stato rigettato. La Corte di Appello lo ha condannato a dieci anni di reclusione.

Rullo si nascondeva in una villa in collina a Itri, provincia di Latina. I Carabinieri hanno fatto irruzione durante la notte insieme ai "Cacciatori di Calabria", nucleo specialista delle ricerche in zone impervie. Il boss dormiva, e si è lasciato ammanettare pacificamente. Con lui c'era anche il suo uomo di fiducia, R.M.. Al piano superiore dormiva il nipote di Rullo, D.G., trovato in possesso di 100 grammi complessivi tra marijuana e hashish.