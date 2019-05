Traffico internazionale di droga: in manette il neomelodico Graziano

Si chiama Alfio Giuseppe Maggiore ma per tutti a Napoli è “Graziano”. Il 31enne cantante neomelodico è finito in manette nel corso di un'operazione realizzata tra Catania e la Calabria contro il traffico internazionale di stupefacenti. Il cantante catanese, che però canta in napoletano nei suoi pezzi, è tra gli arrestati nell'operazione “Stop and Go” che ha portato in manette 16 persone. Ad eseguire gli arresti sono stati i militari della comando provinciale della guardia di finanza di Catania che hanno eseguito la misura emessa dal Gip del tribunale locale.

L'organizzazione criminale

La droga arrivava da Spagna e Sud America e l'organizzazione aveva ramificazioni anche a Torino, Siena e Reggio Calabria. Gli arresti di oggi seguono i 27 precedenti realizzati tra gennaio 2016 e maggio 2017 e rappresentano la prosecuzione dell'inchiesta che ha portato anche a ingenti sequestri.

Per ulteriori dettagli CATANIATODAY