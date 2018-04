Si nasconde dietro ad un muretto: figlio del ras in manette

Doveva essere agli arresti domiciliari perché a giudizio per spaccio di stupefacenti. È stato trovato nel rione “la cisternina” a Castello di Cisterna ed ha provato a nascondersi lanciandosi dietro ad un muretto. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Nicola Ianuale, figlio del ras Vincenzo, alias “o squadrone”.

L'accusa è di evasione dagli arresti domiciliari. Appena ha visto i carabinieri passare in zona, si è sdraiato a faccia a terra dietro ad un muretto ma era già troppo tardi. I militari l'hanno visto ed arrestato. Per ora è ancora agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.