Catturato il narcotrafficante latitante Bruno Carbone: era a Dubai

Un narcotrafficante latitante da 6 anni circa, condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di droga, è stato fermato dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli nell'aeroporto internazionale di Dubai. Il suo nome è Bruno Carbone. L'uomo, 42 anni, è stato trovato in possesso di documento falso.

Nel maggio del 2018 i Carabinieri trovarono il 'tesoro' del narcotrafficante Bruno Carbone. I militari scoprirono che nella villa di una donna erano nascosti circa 240mila euro in denaro contante. Il denaro era in casa di una 45enne, di Giugliano in Campania, ex moglie di Bruno Carbone. I soldi si trovavano in uno sgabuzzino nella taverna, in denaro contante all’interno di una scatola di cartone.