Documento falso per ottenere una carta di credito: in manette

Un 62enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Formia. L'uomo avrebbe tentato di farsi rilasciare una carta di credito prepagata all'ufficio postale di Formia dietro presentazione di una carta d'identità contraffatta e usando un nominativo falso.

Il 62enne dopo le formalità di rito è stato portato in caserma in attesa del rito per direttissima.