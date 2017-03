Era l'incubo di giovani viaggiatrici sui treni Napoli-Roma: arrestato molestatore seriale

Era l'incubo delle giovani viaggiatrici sui treni Napoli-Roma. Un vero e proprio molestatore seriale di ragazze, che la Polizia Ferroviaria è riuscita a trarre in arresto.

Nel corso dei predisposti servizi di vigilanza nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, gli agenti della Polfer partenopea hanno appreso che una giovane viaggiatrice, su un treno regionale diretto a Roma Termini, era stata molestata sessualmente da un passeggero, quando il treno era in sosta, e nella circostanza, avendola vista in lacrime, altri viaggiatori erano intervenuti in sua difesa. Immediatamente sono così scattate le indagini e predisposta una particolare intensificazione dei servizi di vigilanza sui treni diretti nella Capitale.

I servizi di presenziamento sui convogli, condotti dagli agenti della Squadra Amministrativa e della Squadra di Polizia Giudiziaria, in modo riservato, mimetizzandosi tra i pendolari, hanno consentito di individuare e identificare l’autore del gesto, e, alcuni giorni dopo, di identificare la giovane ragazza, per raccogliere la denuncia di quanto accaduto.

Nonostante ciò, le indagini e gli appostamenti sui convogli sono proseguiti senza soluzione di continuità, consentendo agli investigatori di accertare che si trattava di un molestatore seriale. Numerose altre ragazze e giovani donne, circa 10, sono risultate vittime degli approcci a sfondo sessuale dell'uomo, che avvicinava le sue prede quando prendevano posto con largo anticipo rispetto all’orario di partenza, nei momenti in cui il treno era ancora isolato. Egli, inizialmente provava a carpire la buona fede delle ragazze, presentandosi per ciò che effettivamente era: un dipendente dell’Esercito Italiano.

La certosina e meticolosa attività della Polfer di Napoli, costituita da appostamenti, pedinamenti ed altro, ha consentito di acquisire tutti i tasselli necessari per completare il mosaico investigativo, che man mano si arricchiva sempre più di elementi probatori, tanto da accertare che l'uomo, un 37enne di Mondragone, pochi giorni prima a Formia si era posizionato nei pressi di un istituto scolastico, molestando le giovani studentesse all’uscita della scuola.

Tutti gli elementi raccolti venivano posti al vaglio dell’autorità giudiziaria, che emetteva un provvedimento restrittivo cautelare a carico del 37enne, indagato per il reato di violenza sessuale, il quale rintracciato presso il proprio posto di lavoro, veniva catturato ed immesso al regime degli arresti domiciliari in esecuzione della predetta ordinanza.