Molestava ragazze in Circum: 43enne in manette

Era abituato a molestare ragazze in Circumvesuviana. Convinto di poterla fare sempre franca, non ne lasciava andare una tra i vagoni dei treni senza averle infastidite e molte molestate. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno messo fine a questa sua “abitudine” stringendogli le manette ai polsi con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, originario di Scisciano, era già noto alle forze dell'ordine ed ha commesso l'errore di molestare due ragazze in presenza dei militari. I carabinieri hanno, infatti, notato che l'uomo si era avvicinato prima ad una 18enne, che si scansava continuamente ogni volta che le si avvicinava, e successivamente ad una turista greca di 26 anni.

Non pago dei continui rifiuti stizziti della donna, ha allungato le mani costringendola ad urlare spaventata. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri che gli hanno stretto le manette ai polsi. Successivamente hanno raccolto le testimonianze delle due ragazze che erano state avvicinate e nel caso della 18enne, era stata costretta in un angolo corpo a corpo dall'uomo, mentre la turista ha raccontato di essere stata presa per un braccio dall'uomo per evitare che scendesse dal treno. L'uomo è stato trasferito in carcera in attesa del processo con rito direttissimo.