Quartieri Spagnoli, l'uomo arrestato per detenzione illegale d'arma da fuoco è "Fossett'"

Nella giornata di ieri, come raccontato, i carabinieri della stazione Centro hanno arrestato un 58enne del Vico Tre Regine, nei Quartieri Spagnoli. L'identità dell'uomo è stata svelata oggi: il 58enne è Gaetano Masiello, già noto alle forze dell'ordine, detto "Fossett'", fratello di Antonio Masiello, presunto boss di un clan camorristico del quartiere. Gaetano Masiello è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e ricettazione. Perquisendolo, i militari lo hanno trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore.



L'arma è stata inviata al Racis per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o di intimidazione. Il 58enne è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale.